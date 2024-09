Incidente in montagna: muore Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia

Fabrizio Longo, 62enne direttore di Audi Italia, è morto ieri in un tragico incidente in montagna sull'Adamello al confine tra le province di Brescia e di Trento. Grande appassionato di montagna e alpinista esperto e attento, Longo ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 200 metri mentre si trovava in prossimità di cima Payer nel gruppo dell'Adamello, a circa 3.000 metri di quota.