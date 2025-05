Incidente scuolabus-camion a Lomazzo (Como), chi era la maestra rimasta uccisa

La scuola aveva noleggiato due pullman per portare tutti i bambini di tutta la scuola a godersi quella che avrebbe dovuto essere una giornata di gioia. Sul bus coinvolto nello schianto con un camion, con il successivo coinvolgimento di altri quattro mezzi, viaggiavano le classi prima e quarta, in tutto 35 bambini, oltre ai docenti. L'insegnante sedeva nelle prime file del pullman vicino all'autista ed è rimasta incastrata tra le lamiere. È morta sul colpo, ferito l'autista 60enne del mezzo trasportato in ospedale a Varese in codice giallo.