Incidente ferroviario sulla linea Brennero-Trento, urto tra regionale e merci: circolazione sospesa

Due le persone leggermente contuse ma non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo

20 Ago 2025 - 12:31
© Ansa

La circolazione sulla linea ferroviaria Brennero-Trento è stata sospesa a causa di un urto fra alcuni carri merci e un treno regionale. Durante le operazioni di manovra, i carri merci che si trovavano a Trento, in località Roncafort, si sono staccati dal resto del convoglio provocando la collisione con il treno regionale, che era fermo al semaforo, e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Due le persone leggermente contuse ma non si registrano feriti gravi fra passeggeri e personale di bordo. La linea è stata interrotta tra Mezzocorona e Trento.  Sono in corso accertamenti sulla linea da parte dei tecnici e della polizia ferroviaria.

Ferrovie dello Stato ha istituito un servizio sostitutivo con bus per i viaggiatori in partenza da Bolzano fino a Trento. I treni Alta Velocità e regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi.

trento
brennero
incidente ferroviario

