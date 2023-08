Incidente sul Lago di Garda, morto un uomo in acquascooter

Incidente nelle acque del Lago di Garda cove un 32enne ha perso la vita.

Il corpo di Francesco Zanetti, di Sona (Verona) è stato ripescato dalla Guardia Costiera di Salò (Brescia), la vittima si era avventurato in acquascooter nella tarda serata di lunedì, in orario vietato dalla legge. L'allarme era stato dato intorno alle 2:20 da parte degli amici dell'uomo, che non vedendolo rientrare in porto come programmato hanno richiesto soccorso telefonicamente.