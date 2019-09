Incidente in azienda agricola nel Pavese: al momento nessun indagato

Non ci sono, al momento, indagati nell'inchiesta della procura di Pavia per l'incidente di giovedì in un'azienda agricola di Arena Po che ha causato la morte di 4 persone, tra cui i due titolari e due dipendenti. Il pm, Antonio Cristillo, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo. Alcuni consulenti stabiliranno il grado di tossicità sprigionato dai fertilizzanti presenti nella vasca di compostaggio in cui sono cadute le vittime.