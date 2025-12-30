Incidente alla funivia di Macugnaga: due feriti, in 100 bloccati in quota

Un incidente si è verificato all'impianto della funivia di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola. Due persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto alla stazione di monte del Monte Moro, a circa 2.800 metri di altitudine, pare causato dalla velocità eccessiva di una cabina alla stazione d'arrivo. I feriti, che sono stati immediatamente soccorsi da un medico e un infermiere che casualmente si trovavano in zona, verranno evacuati in elisoccorso. Secondo quanto si apprende non sono in pericolo di vita. L'impianto della funivia è inutilizzabile: per evacuare le circa 100 persone, tra cui bambini, che già si trovavano nell'area e che sono illese si utilizzeranno gli elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.