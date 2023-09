Incidente ferroviario Brandizzo, il precedente di 67 anni fa

Sessantasette anni fa Brandizzo visse un incidente ferroviario del tutto simile a quello che nella notte tra mercoledì e giovedì ha visto la morte di cinque operai.

Stessa dinamica e stesso luogo: erano poco dopo mezzogiorno del 29 marzo 1965 quando due operai di Borgo Vercelli, Luigi Beretta, 36 anni, Evasio Innocenti, 35, che stavano lavorando per rinforzare le traversine, furono travolti e uccisi da un’automotrice. Anche in questo caso il macchinista non aveva mai ricevuto l’ordine di fermarsi. E anche in questo caso alcuni colleghi si salvarono per un soffio.