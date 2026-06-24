Schianto dopo il concerto di Geolier sulla Messina-Catania: morto papà 29enne, grave la figlia
Autobus in panne all'interno di una galleria della A18 tamponata dall'auto guidata dall'uomo, Davide Toscano. Nell'impatto è rimasta ferita una bimba di 6 anni
Un 29enne di Biancavilla (Catania), Davide Toscano, ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A18, Messina-Catania, nella galleria Taormina in direzione del capoluogo etneo. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall'uomo ha tamponato un autobus rimasto in panne sulla corsia di marcia prima dell'uscita dalla galleria. A bordo spettatori provenienti dal concerto di Geolier che ha fatto tappa allo Stadio Scoglio di Messina. Nell'impatto la figlia di 6 anni dell'automobilista è rimasta ferita ed è stata trasportata al Policlinico di Catania, dove si trova ricoverata non in pericolo di vita. Anche padre e figlia tornavano a casa dopo aver assistito insieme al concerto del rapper napoletano.
Una prima ricostruzione dell'incidente
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni e il personale del Consorzio per le autostrade siciliane. Chiuso per diverse ore e poi riaperto il tratto di autostrada in direzione Catania tra Taormina e Giardini Naxos.
Stando a una prima ricostruzione, l'autobus che trasportava fan di Geolier si era fermato per un'avaria in galleria. Il conducente avrebbe tentato di raggiungere una piazzola di sosta o la corsia di emergenza per fermarsi in sicurezza all'uscita, senza riuscirci. Poco dopo è sopraggiunta l'auto del 29enne, che, per cause in fase di accertamento, ha urtato con violenza la parte posteriore del bus. Nello schianto l'automobilista sarebbe morto sul colpo. La figlia ha riportato qualche frattura e resta sotto osservazione in ospedale.