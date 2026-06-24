Stando a una prima ricostruzione, l'autobus che trasportava fan di Geolier si era fermato per un'avaria in galleria. Il conducente avrebbe tentato di raggiungere una piazzola di sosta o la corsia di emergenza per fermarsi in sicurezza all'uscita, senza riuscirci. Poco dopo è sopraggiunta l'auto del 29enne, che, per cause in fase di accertamento, ha urtato con violenza la parte posteriore del bus. Nello schianto l'automobilista sarebbe morto sul colpo. La figlia ha riportato qualche frattura e resta sotto osservazione in ospedale.