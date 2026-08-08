Esodo estivo, maxi-incidente sull'A10: 6 feriti, tra questi anche due bambini

Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina, sull'autostrada A10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave. Tra queste anche due bambini di dieci anni. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco, oltre alla Polizia stradale.
Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, invece, è stato riaperto il tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova, chiuso in precedenza dopo un incidente avvenuto all'interno della Galleria Montà, dove un camion si è ribaltato autonomamente. Il traffico transita su due corsie ma rimangono5 km di coda tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova. Sull'A7 Serravalle Genova ci sono attualmente 7 chilometri di coda in direzione Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia dovute al traffico intenso per l'esodo e gli imbarchi.