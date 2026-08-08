Esodo estivo, maxi-incidente sull'A10: 6 feriti, tra questi anche due bambini

Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina, sull'autostrada A10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave. Tra queste anche due bambini di dieci anni. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco, oltre alla Polizia stradale.