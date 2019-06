Incidente a Venezia, Baravalle (Comitato NOGrandiNavi) a Tgcom24: "Vanno accertate le responsabilità politiche"

"Sono 8 anni che noi sosteniamo che le navi sono incompatibili con la Laguna per tante ragioni: per l'inquinamento, per i danni all'equilibrio idro morfologico del territorio e per la sicurezza, purtroppo avevamo ragione", queste le parole di Marco Baravalle del Comitato NOGrandNavi a Tgcom24, in seguito all'incidente avvenuto domenica 2 giugno a Venezia tra una nave da crocera e un battello. "La procura valuterà tutte le responsabilità giudiziarie, ma ci sono anche responsabilità politiche diffuse, dal governo fino al nostro sindaco. Il primo cittadino dovrebbe tacere: tre anni fa, ci sono i video, Luigi Brugnaro dichiarava che i veneziani dovevano smettere di vivere con le paure perché un incidente non sarebbe mai potuto accadere. In quel periodo, scherniva i veneziani preoccupati e il comitato no grandi navi. Ora sentirlo parlare come se fosse un no grandi navi della prima ora fa veramente ridere".