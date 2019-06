Incidente a Venezia, il presidente di Legambiente Veneto: "Sono anni che chiediamo più attenzione per la città"

Ancora paura a Venezia. Domenica mattina la nave da crociera “MSC Opera” ha colpito un battello, il “River Countess”, nel canale della Giudecca. L’incidente, e la tragedia sfiorata, ha riaperto il dibattito sulle grandi navi nella città lagunare e ha riacceso gli animi tra Lega e Cinque Stelle, con i primi che vorrebbero un canale per le grandi imbarcazioni e i secondi che invece stanno pensando ad attracchi alternativi, come Chioggia.



La nave da crociera ha avuto un’avaria al motore e accelerando si è dapprima scontrata con la banchina, danneggiandola, e poi ha travolto il battello. A “Mattino Cinque” parla il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro: “Dalla tragedia della Costa Concordia il 13 gennaio 2012 siamo qui a chiedere più attenzione per Venezia, abbiamo scritto a tutti i ministri dei Trasporti che si sono succeduti negli ultimi anni, ma non abbiamo mai avuto una risposta. Restiamo attoniti”. La tragedia è stata però evitata e il bilancio è di cinque feriti.