Inchiesta Venezia, chiesto giudizio per il sindaco Brugnaro

La Procura ha formulato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e per gli altri indagati (in tutto 34) nell'inchiesta per corruzione che ha coinvolto il Comune della città lagunare. Nella richiesta al gip, i pm confermerebbero l'impianto accusatorio principale, con le ipotesi di corruzione nei confronti di Brugnaro, dei direttore generale e del vicecapo di gabinetto di Ca' Farsetti, Morris Cerron e Derek Donadini, e dell'ex assessore Renato Boraso.