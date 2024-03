Inchiesta influencer, Giulia Nati: "Persone singole sporcano un intero settore"

"Come in tutte le categorie, anche qui ci sono persone singole che sporcano un intero settore". Ospite a "Mattino Cinque News", l'influencer Giulia Nati parla dell'inchiesta su alcuni suoi colleghi condotta dalla Guardia di finanza di Bologna, che ha permesso di recuperare 11 milioni di euro di tasse.

"Queste persone fanno, purtroppo, passare il messaggio che lavorare sui social sia qualcosa di molto semplice, per tutti e per cui non serve grande intelligenza", sottolinea la ragazza, che conta un milione di follower su Instagram. "In realtà, non è così. Non c'è niente di semplice".

"Sto sentendo cifre spropositate. In realtà, come nelle squadre di calcio, c'è la serie C, la serie D e la serie A, dove Chiara Ferragni è Ronaldo", precisa Nati, che, a proposito del mancato pagamento delle tasse da parte di alcuni colleghi, attribuisce la responsabilità sia alla scarsa regolamentazione dei social sia all'inesperienza di molti content creator ("Su dieci persone, otto non sono strutturate. Non hanno né commercialista né partita iva").