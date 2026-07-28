Novate Milanese, incendio alla piattaforma ecologica: in cielo una fitta colonna di fumo nero

Poco prima della 5 di mattina di martedì 28 luglio un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sui social network decine di residenti della zona hanno postato le immagini del cielo alle prime luci dell'alba squarciato dal fumo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con cinque mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.