Como, incendio nei boschi alle pendici Monte Goj: oltre 100 vigili del fuoco al lavoro, arrivano anche due canadair

In queste ore su Facebook anche le parole del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Sto seguendo con apprensione quanto sta accadendo a Como in queste ultime ore: uno spaventoso incendio è divampato sul monte Goi travolgendo bosco e vegetazione e minacciando persone ed edifici che si trovano nella zona e in particolare alcune Persone per questa notte purtroppo hanno dovuto lasciare la propria casa. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Colonna Mobile Regionale e il supporto che stanno dando tutte le squadre da Cremona, Sondrio, Mantova, Milano, Lodi, Varese e Lecco, gli elicotteri, i molti volontari e tutti coloro che a vario titolo si stanno prodigando nelle operazioni di spegnimento e di soccorso. Raccomando la massima prudenza a chi si dovesse trovare nei dintorni".