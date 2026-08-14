Como, incendio nei boschi alle pendici Monte Goj: oltre 100 vigili del fuoco al lavoro, arrivano anche due canadair
Sul posto stanno operando squadre di pompieri provenienti, oltre che dalla Lombardia, da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna
Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goj, una altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato oltre cento vigili del fuoco, impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture.
Incendio a Como, potenziati i soccorsi
Il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato. Oltre ai rinforzi provenienti dagli altri comandi dei vigili del fuoco della Lombardia, sono giunte a Como squadre provenienti da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna, a supporto delle operazioni in corso. Alle prime luci dell'alba è già stato predisposto l'invio di due canadair della flotta aerea dello Stato, che andranno a supportare le operazioni di contrasto dell'incendio.
Il ministro: "Raccomando la massima prudenza"
In queste ore su Facebook anche le parole del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Sto seguendo con apprensione quanto sta accadendo a Como in queste ultime ore: uno spaventoso incendio è divampato sul monte Goi travolgendo bosco e vegetazione e minacciando persone ed edifici che si trovano nella zona e in particolare alcune Persone per questa notte purtroppo hanno dovuto lasciare la propria casa. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Colonna Mobile Regionale e il supporto che stanno dando tutte le squadre da Cremona, Sondrio, Mantova, Milano, Lodi, Varese e Lecco, gli elicotteri, i molti volontari e tutti coloro che a vario titolo si stanno prodigando nelle operazioni di spegnimento e di soccorso. Raccomando la massima prudenza a chi si dovesse trovare nei dintorni".