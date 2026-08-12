Biella, il Monte Barone in fiamme da nove giorni: bruciati mille ettari di bosco

Cresce la preoccupazione nel Biellese dove da nove giorni è attivo un incendio sul Monte Barone, in alta Valsessera. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dal fuoco: la struttura potrebbe essere stata intaccata. Proseguono intanto i sorvoli di elicottero e Canadair per cercare almeno di limitare i danni. Il fuoco ha un fronte di nove chilometri. Mille gli ettari di bosco interessati. In azione anche vigili del fuoco, volontari Aib e Protezione civile.