Colleferro (Roma), maxi esplosione in una fabbrica di munizioni | "Non ci sono feriti"

I vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza dell'area e sul posto sono presenti anche i carabinieri di Colleferro e del Nucleo investigativo di Frascati per le indagini. Non ci sono, per adesso, informazioni ufficiali sulle cause. Secondo fonti dei soccorritori, non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione: della ventina di dipendenti presenti a lavoro, infatti, non mancherebbe nessuno all'appello. L'allarme è stato dato da alcuni residenti della zona che hanno sentito il rumore dello scoppio.



La Procura di Velletri procede per il reato di incendio, il pm di turno provvederà a breve a un sopralluogo. Nell'ottobre del 2007 nello stabilimento (allora Simmel Difesa) si era già verificata una forte esplosione che all'epoca provocò un morto e 13 operai feriti.

