Colleferro (Roma), maxi esplosione in una fabbrica di munizioni | "Non ci sono feriti"
Si tratta della ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Knds Ammo Italy. Ancora sconosciute le cause della deflagrazione
Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto è stato avvertito un forte boato sulla strada che collega Colleferro (Roma) ad Artena, nell’area di località Quarto Chilometro. A causarlo, un'esplosione scoppiata in una fabbrica di munizioni, la ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Knds Ammo Italy. Probabilmente l'esplosione si è verificata all’interno dell’area industriale della società, specializzata proprio nella produzione di munizionamento per la Difesa.
19 anni fa un morto in un altro episodio
I vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza dell'area e sul posto sono presenti anche i carabinieri di Colleferro e del Nucleo investigativo di Frascati per le indagini. Non ci sono, per adesso, informazioni ufficiali sulle cause. Secondo fonti dei soccorritori, non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione: della ventina di dipendenti presenti a lavoro, infatti, non mancherebbe nessuno all'appello. L'allarme è stato dato da alcuni residenti della zona che hanno sentito il rumore dello scoppio.
La Procura di Velletri procede per il reato di incendio, il pm di turno provvederà a breve a un sopralluogo. Nell'ottobre del 2007 nello stabilimento (allora Simmel Difesa) si era già verificata una forte esplosione che all'epoca provocò un morto e 13 operai feriti.
Cos'è la Simmel Difesa
L'azienda, leader nel settore della difesa, produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto "pressatura polveri".