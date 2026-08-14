Incendio sul Monte Goi a Como: 50 sfollati nella notte | Due canadair e oltre cento vigili del fuoco al lavoro
I residenti sono stati allontanati più che per il timore del fuoco per la pessima qualità dell'aria, densa e irrespirabile
Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, una altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco, impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale. Cinquanta gli sfollati.
Incendio a Como: 50 sfollati
Sono circa 50 i residenti evacuati nella notte dai quartieri interessati dal vasto incendio che ha colpito l'area boschiva del Monte Goj. Le famiglie sfollate sono state affidate all'assistenza del Comitato di Como della Croce rossa e della Protezione civile. L'evacuazione è stata disposta per precauzione, più che per il timore del fuoco per la pessima qualità dell'aria, densa e irrespirabile. Al momento sono chiuse le vie Madruzza e Oltrecolle, quest'ultima importante collegamento con la strada Statale per Lecco.
Preoccupa il vento
Preoccupano soprattutto le potenziali conseguenze del vento, comunque meno forte rispetto alla serata di giovedì 13 agosto quando cenere, foglie e parecchio materiale combusto era stato trasportato non solo in centro città ma anche verso i Comuni di Cernobbio e Moltrasio, sulle sponde del lago. Proprio sul lago, per favorire le operazioni di carico dei canadair, oggi saranno organizzati presidi di controllo allo scopo di limitare la navigazione da diporto sulle acque del primo bacino.
Sul posto 130 vigili del fuoco
La situazione,dopo che nella notte è stato ulteriormente potenziato il dispositivo di soccorso, sembrerebbe in lieve miglioramento. Oltre ai rinforzi provenienti dagli altri comandi dei vigili del fuoco della Lombardia, sono giunte a Como squadre provenienti da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna per un totale di 130 pompieri operativi. Nelle ultime ore sono arrivati anche due canadair della flotta aerea dello Stato, per supportare le operazioni di contrasto dell'incendio. Lunghe lingue di fumo si alzano ancora dalla montagna, segno della presenza di focolai tuttora attivi, ma le fiamme sarebbero sotto controllo.
Il ministro: "Raccomando la massima prudenza"
In queste ore su Facebook anche le parole del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Sto seguendo con apprensione quanto sta accadendo a Como in queste ultime ore: uno spaventoso incendio è divampato sul monte Goi travolgendo bosco e vegetazione e minacciando persone ed edifici che si trovano nella zona e in particolare alcune Persone per questa notte purtroppo hanno dovuto lasciare la propria casa. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Colonna Mobile Regionale e il supporto che stanno dando tutte le squadre da Cremona, Sondrio, Mantova, Milano, Lodi, Varese e Lecco, gli elicotteri, i molti volontari e tutti coloro che a vario titolo si stanno prodigando nelle operazioni di spegnimento e di soccorso. Raccomando la massima prudenza a chi si dovesse trovare nei dintorni".