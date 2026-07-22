Santo Stefano Quisquina

Incendio minaccia cittadina dell'Agrigentino: sgomberate oltre 100 persone

Presidiate dai vigili del fuoco una clinica, una fabbrica di giochi d'artificio, un deposito di ossigeno e una stazione di rifornimento

22 Lug 2026 - 09:31
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© Facebook - Segnalazioni Incendi Sicilia

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Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno, in questi minuti, presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.

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