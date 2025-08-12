Milano, incendio nella notte in un appartamento: due persone intossicate

Un violento incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento situato al quarto piano di una palazzina di via Meucci, nel quartiere Crescenzago, a Milano. Le fiamme, scoppiate intorno alle 3:30, hanno richiesto l'intervento immediato di cinque squadre dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno provveduto a far evacuare l'edificio, portando in sicurezza tutti i residenti, e sono riusciti a domare il rogo nelle prime ore del mattino.