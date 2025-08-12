Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
In via Meucci

Milano, incendio nella notte in un appartamento: due persone intossicate

12 Ago 2025 - 07:30
© ansa

© ansa

Un violento incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento situato al quarto piano di una palazzina di via Meucci, nel quartiere Crescenzago, a Milano. Le fiamme, scoppiate intorno alle 3:30, hanno richiesto l'intervento immediato di cinque squadre dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno provveduto a far evacuare l'edificio, portando in sicurezza tutti i residenti, e sono riusciti a domare il rogo nelle prime ore del mattino.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, due persone hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono state assistite sul posto. Le cause dell'incendio restano al momento da accertare e sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.

milano
incendio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri