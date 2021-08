Incendi, Lamorgese: "No evidenze di una regia occulta"

Ansa

"Non ci sono evidenze di una regia occulta che lega i roghi che sono scoppiati in varie Regioni. Certamente occorre una cultura volta a preservare l'ambiente e il territorio". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo alle domande dei giornalisti, a Palermo, al termine del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza.