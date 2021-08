Ansa

"Il governo segue con apprensione le vicende in tutte le aree del Paese interessate dall'emergenza incendi e metterà in cantiere un programma di ristori per le persone e le imprese colpite, insieme a un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza del territorio". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso di una telefonata con il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.