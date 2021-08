La Calabria e la Sicilia continuano a bruciare, con decine di incendi ancora attivi, alimentati dalle temperature torride portate dall'anticiclone africano. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato 528 interventi per cercare di domare le fiamme nelle due Regioni e dalla Francia sono in arrivo tre Canadair , impegnati nei giorni scorsi in Grecia.

Tre Canadair francesi in arrivo - I tre Canadair francesi che sono stati impegnati in Grecia per spegnere gli incendi stanno per arrivare in Italia "attraverso il meccanismo di protezione civile, in risposta alla richiesta di Roma per domare gli incendi nel Paese", si legge in una nota diffusa dall'Ue. "L'Ue è solidale con tutti i Paesi impegnati contro gli incendi boschivi - ha sottolineato il commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic -. Gli aiuti europei sono stati rapidamente mobilitati e ringrazio la Francia per la sua solidarietà con Algeria e Italia". Altri due Canadair francesi sono infatti attesi in Algeria, alle prese con gli incendi in Cabilia.

Evacuazioni e case distrutte in Calabria - In Calabria le fiamme stanno devastando il Reggino, il Catanzarese e il Cosentino. La situazione più grave tra i Cimuni di San Luca, Cardeto, Roghudi, Roccaforte del greco, Mammola, Gioiosa Jonica, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Caulonia e Cittanova. Alcuni centri sono stati evacuati e diverse abitazioni rurali sono state distrutte dalle fiamme. Il presidente della Regione Nino Spirlì ha parlato di 59 incendi ancora attivi e di 70 squadre di soccorsi attive sul territorio.

In fumo centinaia di ettari di verde - Mercoledì un rogo che ha interessato la pineta di Siano è arrivato a lambire il carcere di Catanzaro, provocando il panico. Sono andati in fumo centinaia di ettari di verde, uliveti e frutteti e sono morti migliaia di animali e il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha esortato il premier Mario Draghi ad andare in Calabria a Ferragosto per "verificare lo stato disastroso in cui versa il territorio vessato dagli incendi".

Sicilia, Madonie in fiamme - In Sicilia le fiamme hanno invaso le Madonie, nella zona di Polizzi Generosa, dove sono state evacuate 150 persone. Incendi anche a Petralia Soprana e nei pressi del bivio Madonuzza, località d'incontro dei giovani madoniti, ma anche a Geraci Siculo e Gangi. Una vasta area boschiva a Linguaglossa (Catania), a ridosso del parco dell'Etna, è stata divorata dalle fiamme, che hanno distrutto vigenti e casolari di agricoltori. Le fiamme non sono state ancora spente.

Vigili del fuoco, 528 interventi in 24 ore - I vigili del fuoco sono intervenuti in 528 operazioni di soccorso: 230 in Sicilia, dove la situazione è ora sotto controllo. Sulle Madone sono in azione 10 squadre, 84 in tutta la Regione. Cento gli interventi in Calabria e 5 Canadair in volo a supporto dal cielo.