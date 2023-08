Incendi, "Attenti a marmitte e mozziconi" | Non parcheggiare sull'erba secca

Cinque le cose alle quali tutti dovremmo prestare attenzione. Come prima cosa, mai gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi in prossimità di erba secca. Quando si parcheggia la macchina, sarebbe meglio accertarsi che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca. Infatti, a contatto con la marmitta calda potrebbe facilmente prendere fuoco. La Protezione civile rinnova l'invito a non accendere fuochi nel bosco, ma usare solo le aree attrezzate. Soprattutto, non bisogna mai abbandonare il fuoco e, prima di andare via, è bene accertarsi che sia completamente spento.

Mettersi in salvo

Se ci si trova in un luogo dove è scoppiato un incendio, la prima cosa da fare è cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarsi in luoghi verso i quali soffia il vento, perché si potrebbe rimanere imprigionati tra le fiamme e non avere più una via di fuga. Eventualmente, ci si può stendere a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile: il fumo tende a salire e in questo modo si evita di respirarlo. Solo in casi estremi, cioè quando non si ha altra scelta, si deve cercare di attraversare il fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte già bruciata. La Protezione Civile precisa: "L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Si intralciano solo i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l'emergenza".