In video la rianimazione di Abderrahim Fakir "legato e con il volto marrone per lo spray'"

Sul corpo si notano anche i fili del defibrillatore. Vicino e in ginocchio, invece, un agente della Polizia. "Il volto è insanguinato e ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato", dice il legale Fabio Anselmo. Ed è proprio su questo aspetto che si concentrano le parole dell'avvocato: "I sanitari sono stati costretti a effettuare quelle manovre quando Fakir era ancora ammanettato e legato: questo non è ammissibile, perché gli agenti avrebbero dovuto liberarlo".