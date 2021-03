Svizzera, si è sottoposto a suicidio assistito il 34enne malato di Sla Roberto Sanna: è morto come aveva deciso

E' morto nella clinica svizzera a cui si era rivolto per il suicidio assistito il 34enne sardo Roberto Sanna , malato di Sla da oltre un anno. Ad accompagnarlo la madre, la fidanzata, il fratello e uno zio. "Per me è un momento di grande dolore per un fatto così privato e intimo di fronte al quale bisogna porsi con rispetto, senza pregiudizi né giudizi che non servono a nessuno. Penso solo che sia bene stare vicini alla famiglia con amore, pregare, comunque s'intenda la preghiera: è un momento molto difficile", aveva detto Carla Medau, sindaca di Pula , la città di Roberto, prima che il giovane morisse.

La malattia - La diagnosi per Roberto è arrivata all'improvviso, quando la sindrome laterale amiotrofica aveva già cominciato a minarne la mobilità. In un anno la malattia è progredita e Roberto ha sentito che non voleva proseguire una vita che non considerava più dignitosa. Consapevole che non avrebbe potuto scegliere il suicidio assistito in Italia, per l'assenza di una legge sul fine vita, il giovane ha preso contatti, in autonomia, con un centro svizzero e anche con un'agenzia funebre della sua città, una volta che gli è apparsa chiara l'irreversibilità della sua condizione.