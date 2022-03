In fuga dall'Ucraina nel grembo della sua mamma: Anna nasce in Puglia

Nastya è incinta al nono mese di gravidanza quando riesce a lasciare l'Ucraina assieme ai suoi due bambini, troppo rischioso partorire la loro sorellina in guerra.

Così, Anna nasce all'ospedale di Martina Franca, in provincia di Taranto, dopo un lungo viaggio nel ventre materno. La famiglia si è stabilita momentaneamente in provincia di Brindisi, accolta dalla comunità di Cisternino. In patria resta uno dei suoi componenti, il padre della piccola Anna, fiducioso di poterla abbracciare presto, per la prima volta.