In coma dopo un pestaggio a Crotone, aumentata la pena all'istigatrice: 12 anni

Accusata di aver istigato il responsabile di un pestaggio in seguito al quale la vittima finì in coma irreversibile a Crotone, in secondo grado è stata condannata a una pena più severa. La donna, Anna Perugino, di 44 anni, dovrà infatti scontare 12 anni (e non gli otto della sentenza di primo grado) per concorso anomalo in tentato omicidio dalla Corte di appello di Catanzaro. Il caso è quello dell'aggressione compiuta da Nicolò Passalacqua l'11 agosto 2022 ai danni di Davide Ferrerio, di Bologna. La pena inflitta in primo grado, di otto anni, era stata decisa dal Tribunale di Crotone, che aveva derubricato l'accusa in concorso anomalo in lesioni gravissime. Condannato a 5 anni anche il compagno della donna, Andrej Gaju.