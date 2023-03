Viaggi a scrocco in A1, anziano rischia il processo: deve pedaggi per 4mila euro

L'ottantenne, dopo una vita agiata, si è trasferito in una residenza per anziani a Fiuggi per godere delle terme a due passi e del clima mite. È lì che lo ha raggiunto l'ufficiale giudiziario della Procura della Repubblica di Frosinone. L'accusa è d'insolvenza fraudolenta.

Dal casello di Anagni eludeva la barriera, lo ha fatto con una certa costanza dal 2020 al 2022. Secondo le ricostruzioni di Autostrade, le uscite a scrocco avvenivano quasi sempre di notte e per raggiungere destinazioni entro un raggio d'un centinaio di chilometri: andava a passeggiare in centro a Roma, alla Reggia di Caserta, qualche volta anche a Napoli. Dalle dichiarazioni dell'avvocato d'ufficio che lo assiste, pare che il nonnino sprint organizzasse queste uscite serali per combattere la noia.

Ostinato a non pagare

"Io non pago. L'Autostrada è un servizio pubblico, non possono pretendere un pedaggio", la bizzarra motivazione fornita dall'anziano al legale. "Se pagasse quattromila euro estinguerebbe il reato ed eviterebbe il processo", l'avvocato ha provato a spiegarglielo invitandolo a raggiungerlo a studio per trovare insieme una soluzione. "Spiacente avvocato, io non vengo per due motivi: non voglio pagare e poi l'autostrada da Fiuggi a Frosinone non c'è. Quando la fanno ci vengo".