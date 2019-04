Impiegato postale sottrae nel Catanese 364mila euro ai clienti: arrestato

Da novembre 2015 a agosto 2018 avrebbe sottratto, complessivamente, 364.120 euro a otto anziani correntisti. E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania a un 35enne impiegato sleale delle Poste Italiane, in servizio all'ufficio di Ficarazzi, che è stato arrestato e posto ai domiciliari da carabinieri della stazione di Aci Castello (in provincia di Catania) per peculato e accesso abusivo a un sistema informatico e telematico.