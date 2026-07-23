Imperia, bimbo di sei anni travolto da una moto mentre attraversa: gravissimo

Un bambino di sei anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato mercoledì sulla via Aurelia, a San Bartolomeo al Mare, nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare le strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a due ruote. Il bambino è stato trasportato presso il nosocomio in elisoccorso, viste le sue condizioni apparse sin da subito gravi. Nel sinistro il bimbo ha riportato ferite molto gravi, tra cui un trauma cranico, oltre a una consistente perdita di sangue. Il conducente della moto, invece, è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.