Imola, durante i pigiama party drogava le amichette della figlia e ne abusava: condannato a 6 anni e 4 mesi

Durante i pigiama party organizzati in casa dalla figlia di 12 anni costringeva le bambine a partecipare ai "brindisi dell’amicizia" con "drink" a base di psicofarmaci. E quando le vittime - 7 ragazzine tra i 12 e i 13 anni - erano stordite ne approfittava abusandone. E' accaduto nell'Imolese tra la primavera e l'estate dell'anno scorso. Ora l’uomo, un vedovo 46enne che durante l'indagine era già finito in custodia cautelare in carcere ma da un mese si trovava ai domiciliari, è stato condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi per violenza sessuale.