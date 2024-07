Immigrati e religioni, in Italia più della metà degli stranieri è di religione cristiana

In Italia più della metà degli stranieri è di religione cristiana, con numeri leggermente in aumento. Lo afferma Fondazione ISMU ETS, in base alle ultime ricerche sul campo e ai dati relativi agli iscritti in anagrafe. Così al 1° gennaio 2024, tra gli stranieri residenti in Italia, le persone di religione cristiana, compresi i minori, sono circa 2,8 milioni, un centinaio di migliaia in più rispetto alla stessa data del 2023. Nel complesso, nel nostro Paese i cristiani immigrati rappresentano, dunque, il 53% su un totale di 5,3 milioni di residenti stranieri e si confermano il gruppo religioso maggioritario, con un leggero aumento d'incidenza percentuale, oltre che assoluto, rispetto a dodici mesi prima. Stabili i misulmani a 1,6 milioni.