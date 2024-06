Ilaria Salis, il legale sui due appartamenti dell'Ares occupati: "Non pagherà"

"Credo che chi occupa abusivamente delle case compie un reato e di conseguenza è giusto che venga penalizzato per questo" ha aggiunto Enrico Marcora, consigliere comunale FDI. Intanto l'avvocato della Salis, Eugenio Losco, ha fatto sapere che la sua assistita "non pagherà, non deve 90mila euro, non ha mai ricevuto l'ingiunzione di pagamento e sicuramente non sono dovuti. Risulta solo una condanna per occupazione, punto e basta".