Ilaria Cucchi a Tgcom24: "Voglio le scuse di Salvini e di chi ha fatto carriera politica su mio fratello"

"Voglio le scuse del ministro Salvini e di altre persone che in questi anni hanno insultato me, la mia famiglia e soprattutto Stefano. Voglio le scuse di chi ha fatto carriera politica sulla nostra pelle". Ribadisce così la sua posizione, intervenendo in diretta a Tgcom24, Ilaria Cucchi, all'indomani dello sfogo del carabiniere che ha raccontato il pestaggio subito dal fratello nove anni fa. Altri due carabinieri indagati, intanto, nell'ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte del trentunenne.