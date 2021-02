Il virologo Broccolo a Tgcom24: "Chiediamo ad Aifa di poter usare AstraZeneca per gli over 55"

"Ricordo che l'Ema e l'Oms hanno dato un giudizio favorevole per l'uso sugli over 55. Ecco il nostro appello: l'Aifa riveda il suo giudizio sul vaccino AstraZeneca". E' l'appello lanciato dal virologo Francesco Broccolo, che a Tgcom24 spiega: "Questo vaccino non blocca la tramissione ma serve per evitare che il paziente finisca in terapia intensiva". "Se lo togliamo agli over 55, lo diamo ai giovani? E che cosa serve ai giovani se non blocca la trasmissione del virus?", si chiede l'esperto.