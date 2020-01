Il tasso alcolemico quando si guida: test, limiti e sanzioni

Il tasso alcolemico è la quantificazione del contenuto di alcol nel sangue e per gli automobilisti è molto importante sapere quali sono i limiti entro i quali ci si può mettere al volante. Esistono dei dei test per calcolare le quantità, superate le quali, il Codice della strada definisce il guidatore "in stato di ebbrezza" e che per tale stato incappa inevitabilmente in gravi sanzioni che possono arrivare al ritiro della patente e alla carcerazione.