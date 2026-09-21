Tetto agli stranieri in classe, Zuppi (Cei): "Scuola sia inclusiva"

"Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace". È quanto scrive il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, nella prolusione del Consiglio permanente della Cei, che si è aperto a Roma.
"In questi giorni - sottolinea Zuppi - le scuole hanno riaperto i cancelli: tornano domande che riguardano tutti, non solo chi insegna o studia. La questione educativa non è un tema tra gli altri, né si riduce a programmi e metodologie. Tocca il cuore della nostra convivenza. Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo".
"I recenti episodi di violenza - ha ribadito Zuppi - ci interrogano profondamente e devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo".
"Le scuole, un luogo in cui nessuno si senta escluso"
"All'inizio dell'anno scolastico - prosegue il capo dei vescovi italiani - non auguriamo soltanto buoni risultati. Auguriamo alle nostre scuole di essere comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità; luoghi in cui nessuno si senta escluso; laboratori di umanità in cui la tecnologia sia al servizio della persona e non la persona al servizio della tecnologia. Auguriamo loro di custodire il tempo lento dell'ascolto, dello studio, della meraviglia, del confronto vero, senza i quali nessuna libertà interiore può crescere. La scuola non è uno spazio da attraversare in fretta: è, ancora oggi, un cantiere decisivo del nostro futuro comune".