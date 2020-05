Il plasma contro il Covid può diventare un business: "Vogliono farlo diventare un prodotto farmaceutico"

A "Le Iene" si torna a parlare del plasma iperimmune utilizzato nelle sperimentazioni per curare il coronavirus. In Senato il presidente di Kedrion Biopharma, Paolo Marcucci ha illustrato un mega progetto farmaceutico legato all’utilizzo del plasma iperimmune contro il COVID-19.



Marcucci spiega il suo programma a lungo termine: “Il piano di contrasto si identifica in tre elementi. Il primo: l’industria ha risposto all’appello lanciato dagli ospedali fornendo gratuitamente la strumentazione e i kit necessari per l’inattivazione virale”. Si tratta di un progetto enorme, che potrebbe fruttare milioni di euro e che partirebbe proprio dal plasma dei nostri donatori che per legge in Italia possono donare solo a titolo gratuito.

Ma se i donatori sapessero di questo progetto, cosa direbbero? L'inviato del programma Alessandro Politi è andato a parlare con alcuni di loro: “Ti viene da dire ‘allora sai, ciao’”, dice una di loro. “Io sono un donatore gratuito, voglio che sia dato gratuitamente a quella persona che devo salvare”, aggiunge un altro.