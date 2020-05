Coronavirus, Aifa autorizza studio per valutare efficacia terapia plasma

E' stato autorizzato dal comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani lo studio nazionale comparativo randomizzato per valutare l'efficacia e il ruolo del plasma ottenuto da pazienti convalescenti da Covid-19. Come reso noto dall'Aifa, il parere unico rilasciato dal comitato etico ha validità immediata su tutto il territorio nazionale. Lo studio vede al momento coinvolti 56 centri, distribuiti in 12 Regioni.