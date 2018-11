Il parere di Reinhold Messner: "Tra cento anni il nostro habitat non sarà più vivibile"

"Tra cento anni il nostro habitat non sarà più vivibile se non facciamo qualcosa" Non usa mezzi termini Reinhold Messner, famoso alpinista che in un servizio di "Matrix", in onda durante la puntata di martedì 6 novembre, ha analizzato i nuovi pericoli riscontrati soprattutto negli ambienti di montagna: "Nell'ultimo secolo abbiamo bruciato tanta energia fossile e questo provoca un maggior caldo - spiega nella trasmissione di Canale 5 - Questo non significa che sia solo l'uomo ad aver portato un certo squilibrio climatico, ma sicuramente ha contribuito".



L'esperto ha inoltre presentato i nuovi pericoli che ci attendono se non verranno presi subito dei provvedimenti: "Salvini e Di Maio devono mettersi d'accordo, ma non solo a chiacchiere. Basti guardare l'attuale situazione dell'America, lì adesso ci sono dei tifoni mai avuti prima e dei danni enormi".