Il Papa: "Serve poco andare sulla Luna se poi non siamo fratelli sulla Terra"

"Serve poco andare sulla Luna se non viviamo da fratelli sulla Terra". Lo ha affermato il Papa all'Angelus di Piazza San Pietro, aggiungendo: "Oggi nell'Assunzione di Maria in Cielo, celebriamo una grande conquista. La Madonna ha poggiato i piedi in paradiso: non ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo, con tutta se stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazaret è stato il grande balzo in avanti dell'umanità".