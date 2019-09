Il Papa è rimasto chiuso in ascensore e ha cominciato il consueto Angelus della domenica in ritardo. Lo ha spiegato lo stesso pontefice ai fedeli radunati in piazza San Pietro per ascoltarlo. "Devo scusarmi con voi - ha detto -: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c'è stato un calo di tensione. Ma poi sono venuti i vigili del fuoco a tirarmi fuori".