Il Papa ai fedeli: "Vorrei avvicinarmi ma manteniamo le distanze"

"Scusatemi se vi saluto da lontano. Vorrei fare come faccio di solito, scendere e avvicinarmi a voi per salutarvi, ma con le nuove prescrizioni meglio mantenere le distanze". Papa Francesco invita alla prudenza e al rispetto delle norme per prevenire il contagio da Coronavirus. Per questo, al termine dell'Udienza Generale del mercoledì ha evitato il contatto ravvicinato coi fedeli per evitare assembramenti.