Il papà di Luca Sacchi: "Voglio incontrare lo sguardo di Anastasia"

Si riaccendono le luci sulla vicenda legata all'omicidio di Luca Sacchi e Lunedì 18 maggio riprenderà il processo. Alfonso Sacchi, papà di Luca, racconta come la famiglia Sacchi si prerpara a vivere questa nuova fase: "Con rabbia e speranza - racconta a "Quarto Grado" -. La rabbia per come Luca è morto, la speranza è quella che arrivati a questo processo Anastasia e Giovanni dicano la verità".

Alfonso dice di voler rivedere Anastasia che, a suo dire, non si è mai fatta sentire: "Luca non meritava di morire così - spiega il padre di Luca - Non so con quale faccia ci guarderà Anastasia, non so neanche se ci sarà o se sarà in videochiamata però io vorrei guardarla in faccia". Infine una battuta su Giovanni Princi, agli arresti domiciliari: "Giovanni non ha pagato le sue colpe, tutta l'Italia in questo periodo è stata agli arresti domiciliari quindi non ha scontato tutte le sue colpe".