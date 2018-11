Il neonato è malato, la mamma lo abbandona: "adottato" da medici e infermieri

Aveva bisogno di coccole e tanto amore, invece è stato lasciato solo, abbandonato nel lettino di un ospedale. Protagonista della triste vicenda è un bimbo di soli 40 giorni: il piccolo ricoverato nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari per una grave malattia metabolica è stato abbandonato nel reparto pediatrico da mamma e papà, di origini romene, che un giorno hanno varcato la soglia della struttura per andarsene e non vi hanno più fatto ritorno. Ma a prendersi cura del piccolo ci hanno pensato medici e infermieri che subito hanno fatto scattare una gara di solidarietà arrivando anche a fare doppi turni per non lasciarlo solo un attimo. A loro si sono uniti alcuni volontari che si sono attivati portando abiti, pannolini e altro.