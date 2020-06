Il ministro Azzolina in visita a Bergamo: "Dal 1 settembre scuole aperte per i recuperi"

"Abbiamo proposto alle regioni di riportare tutti gli studenti a scuola il 14 settembre. Ma già dal primo dello stesso mese tutti gli istituti saranno aperti per i recuperi". Lo ha garantito il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina , in visita a Bergamo. "Sono molto felice di vedere oggi le scuole riaperte e di essere qui. Fare gli esami in presenza non era scontato, alcuni Paesi Ue li hanno cancellati", ha aggiunto.

"Oggi per me qui a Bergamo è una giornata molto importante - ha spiegato la Azzolina -. Questo è uno dei territori che ha sofferto di più in assoluto nel Paese, le cui immagini ricorderemo per sempre, quindi la presenza dello Stato era assolutamente doverosa".

Entusiasta della presenza del ministro il dirigente scolastico dell'ITS Quarenghi, Elsa Perletti, che ha commentato: "Non ci siamo scoraggiati e saremo pronti per ripartire. La scuola bergamasca è più viva che mai. Ministro, nterpreto la sua presenza come un grande gesto di vicinanza. E la ringrazio per questa visita".