Il maltempo fa strage di vongole: spaghetti a rischio per Natale

Menù della Vigilia di Natale da rivedere per colpa del maltempo. Pioggia, vento e mareggiate, infatti, fanno strage di vongole autoctone del Mediterraneo, quelle della specie Venus Gallina, assai differenti dalle sorelle "filippine" che vengono allevate. Così sulle tavole degli italiani potrebbero non arrivare i tradizionali spaghetti alle vongole. L'allarme è stato lanciato da Fedagripesca-Confcooperative. "Migliaia gli esemplari di lupini spiaggiati lungo le coste dell'Alto Adriatico e in particolare intorno a Chioggia", denunciano i pescatori.