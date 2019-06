Il lato nascosto della Sapienza

Non era però la prima volta che qualcuno tentava di scavalcare per entrare. “Anche io avevo l’avevo fatto qualche anno fa – racconta Camilla M. –. Non mi andava di pagare l’ingresso. Sono caduta e mi sono rotta una gamba, i miei amici mi hanno dovuta portare all’ospedale”.

Ma è possibile far pagare l’ingresso per delle iniziative all’interno dell’Università? E chi può organizzare questi eventi?

Il regolamento dell’ateneo di Roma, approvato dal Rettore nel 2018, parla chiaro. Solo le associazioni studentesche iscritte nell’apposito albo possono chiedere l’autorizzazione – non di certo i collettivi non riconosciuti. Chi poi viene autorizzato, deve ottenere la licenza del questore – secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S. (Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza) – , non può far pagare l’ingresso all’evento e deve garantire costante vigilanza.

Gli studenti che hanno partecipato alla festa sostengono che quella sera non c’era vigilanza a presidiare l’evento, né dentro la Città universitaria né fuori ai cancelli . “Sono arrivata presto, verso le 7, e non ho visto nessuno della vigilanza”, racconta Laura. Anche Manuela conferma lo stesso: “Che io abbia visto, non c’era nessuno”.

La “Notte Bianca” non è l’unica festa clandestina organizzata dentro la Sapienza. Anche il “Teppa Fest” è un appuntamento fisso. Dell’organizzazione se ne occupa il collettivo Sapienza Clandestina, che dal 2014 occupa alcuni locali all’interno del dipartimento di Fisiologia e Farmacologia.

In tutto sono circa cinque i collettivi all’interno della Sapienza, che organizzano altrettante feste illegali. “Di solito si organizzano 4,5 eventi all’anno”, rivela Mario M. del collettivo Sapienza Clandestina. “Non abbiamo l’autorizzazione perché il procedimento è troppo lungo. Facciamo le feste anche se non ci sono i permessi, se l’Università vuole impedircelo deve chiamare la celere”.

Gli eventi sono sì privi di autorizzazioni ufficiali ma, di fatto, nessuno ne impedisce lo svolgimento. Di solito vengono portate attrezzature e luci giorni prima dell’evento, che vengono montate nel piazzale antistante il Rettorato. Gli eventi sono pubblicizzati su tutte le piattaforme social e anche attraverso affissioni dentro la stessa Università e per le vie della Capitale.

Dal Palazzo del Rettorato si attendono ancora chiarimenti e prese di posizione che tardano ad arrivare. Nel frattempo, gli eventi programmati fino a fine Luglio, fanno sapere i collettivi, sono stati annullati per rispetto di quello che è successo.

