Il Friuli in zona gialla, il sindaco di Trieste: "Colpa dei no vax"

Ansa

Il Friuli-Venezia Giulia torna a essere in zona gialla, e scatta così l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Furioso il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che accusa apertamente "No vax e portuali" di essere i responsabili della situazione. "Rischiamo di diventare zona arancione o, ancora peggio, rossa. Quando saremo costretti a chiudere tutte le attività sotto Natale, forse i No vax saranno contenti", dice.